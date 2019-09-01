حديقة حيوان في الدانمارك تقتل وحيد قرن من النوع النادر للغاية

قَتل مسؤولون بحديقة حيوان في مدينة كوبنهاغن، عاصمة الدانمارك، وحيد قرن أبيض من النوع النادر.

وقال مادس بيرتيلزين، الطبيب البيطري في حديقة الحيوان، إن وحيد القرن النادر، أصيب بمرض جلدي خطير منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي تسبب بخسارته 400 كيلوجرام دفعة واحدة، وفقا لما أعلنته الحديقة.

وأضاف الطبيب أن الحيوان وصل إلى مرحلة فقد فيها الشهية للطعام وأصبح ضعيفا؛ حيث لم ترغب إدارة الحديقة في إبقاءه حيا بعد ذلك.

وأضاف بيرتيلزين، أن هذا الخبر المحزن ترافقه حقيقة مفرحة، تتلخص في أن وحيد القرن النافق أنجب ثلاثة مواليد ذكور خلال تواجده في حديقة الحيوان.

وتتعدد الحوادث المتتالية عن حدائق الحيوان في الدول الاسكندنافية عموما والدنمارك خصوصا، أشهرها قتل زرافة

