وزارة المالية تنفى عن أى تجاه لشراء عربات دستورية

نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الشروع في شراء سيارات للوزراء الجدد.
وكانت صحيفة محلية اوردت خبرا ان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وجه وزارة المالية باستيراد(250) سيارات لانكروزر للدستورين الجديد.
وقالت المالية في بيان توضيحي أن هذا الخبر عار من الصحة وليس هنالك أي اتجاه لشراء سيارات جديدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اشكالات اقتصادية.
وأضافت في هذه المرحلة ينتظر من الحكومة الجديدة أن تقدم أفضل الخدمات للمواطن.
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