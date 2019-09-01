كشف مجلس السيادة عن توفير (30) مليون دولار لإستيراد الأدوية، في وقت قام فيه بسداد جميع ديون شركات الدواء مؤخراً . وقال اللواء مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحافية" أن الدواء الموجود بالإمدادات الطبية يمثل 94% من إحتياجات المواطنين خاصة المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة. وأكد ان الموقف الدوائي مطمئن خاصة بعد توفر إضافات كثيرة من الأدوية . وأوضح جابر إنهم قاموا بمعالجة كافة العقبات لتوفير الأدوية المنقذة للحياة .

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