عاجل.. البحرين تدعو رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا

دعت البحرين مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا، وذلك بعد مهاجمة وزير الخارجية البحريني للبنان.
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا دعت فيه المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغاردة فورا.
ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن الوزارة أنه "نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".
وأكدت الخارجية البحرينية "على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم".
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