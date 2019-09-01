بابا الفاتيكان يحث قادة العالم على اتخاذ خطوات صارمة تجاه ظاهرة التغير المناخى

حث بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم،الأحد، حكومات العالم على إظهار "الإرادة السياسية" لاتخاذ خطوات صارمة في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، لافتا إلى ضرورة التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مناشدة بابا الفاتيكان أتت - أيضا - من أجل أن يسلط البشر الضوء على القرارات اليومية "الضارة والمدروسة" المتعلقة بالأساليب الأنانية والاستهلاكية تجاه التعامل مع الكوكب.

وقال البابا فرانسيس إنه "يتوجب على حكومات العالم إظهار الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات صارمة" خلال قمة العمل المناخي التي ستعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري؛ وذلك للوصول إلى نسبة الصفر من انبعاثات الغازات الدفيئة، المسببة للاحتباس الحراري، في أسرع وقت ممكن، فضلا عن الحد من ازدياد متوسط زيادة درجات الحرارة العالمية بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.