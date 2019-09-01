أكّد رئيس مؤتمر البجا موسى محمد أحمد إيقاف”100″ متلفّت في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان خلال الأيام السابقة. بينما أقرّ بأنّ السلطات لا تزال تبحث عن من أشعل الحرائق في المدينة ومرتكبي جرائم القتل. وقال موسى إنّ المطلوب البحث عن الطرف الثالث لمعرفته وقطع الطريق أمامه حتى لا يحقق أجندته، نافيًا انحياز المؤسسة العسطرية لأحد أطراف النزاع، مرجحًا مشاركة أفراد نظاميين في الاقتتال بوقوفهم مع قبائلهم .

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مؤتمر البحا: نبحث عن طرف ثالث أشعل حريق بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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