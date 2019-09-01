خارجية باكستان تدين "الأعمال الإرهابية" للقوات الهندية فى كشمير

أدان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ما وصفه بـ "الأعمال الإرهابية" التي ترتكبها القوات الهندية في كشمير. وأعرب قريشي - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - عن قلقه البالغ إزاء العنف الجاري في وادي كشمير، داعيا البرلمان الأوروبي إلى لعب دور فعال لحل القضية الكشميرية العالقة بين باكستان والهند. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أنه سيجري زيارة إلى جنيف في 9 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يسلط الضوء على "الفظائع الهندية ضد الكشميريين" أمام لجنة حقوق الإنسان.

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