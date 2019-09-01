حمدوك يعبر عن استيائه البالغ من قوائم المحاصصة التي تقدمت بِها قِوى الثورة من أجل ملء الحقائب الوزارية

أكد رئيس الوزراء د. عبدالله آدم حمدوك، تمسكه بالمعايير الصارِمة الموضوعة لاختيار وزراء الحكومة ، وذلك من أجل التأسيس لعمل فعّال، يقود البلاد الي بر الآمان.

وجدد رئيس الوزراء في تعميم صحفي صادر من مكتبه اليوم (السبت) بحسب (الصيحة الآن) ، رفضه القاطع لأي محاولة للتدخل أو التأثير، في مجريات اختيار الوزراء من قبل أي جِهة كانت، مؤكداً أنه ملتزم بعهده الذي قطعه وخطته التي سيسير بها.

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وعبر حمدوك عن استيائه البالغ من قوائم المحاصصة التي تقدمت بِها قِوى الثورة من أجل ملء الحقائب الوزارية في حكومة الفترة الانتقالية.

وكشف حمدوك عن انتقاء 7 أسماء فقط من بين الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية، وطلب من المُرشحِين تقديم بدائل للباقين في ظرف 24 ساعة.

الخرطوم (طزش نيوز)