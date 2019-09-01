جرام الذهب يسجل ارتفاعا طفيفاً بأسواق الخرطوم

التاريخ: 01-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 2 مشاهدة Advertisements سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعا طفيفاً بأسواق الخرطوم، حيث بلغ سعر البيع عيار 21 (3200) جنيه، و بلغ سعر الشراء للجرام 2800 جنيه. وبحسب (سونا) صرح السيد محمد عبد الرحمن صاحب مجوهرات بالخرطوم، وعزا ذلك الارتفاع في أسعار الذهب بأنواعه المختلفة (كويتي وبحريني وسعودي وتركي) لعدم توفر السيولة واهتمام الأسر بالاحتياجات الأساسية، وشهدت الأيام الماضية ركوداً في حركتي البيع والشراء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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