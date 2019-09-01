رئيس الأركان المكلف يتوجه إلى جنوب إفريقيا

التاريخ: 01-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية جنوب إفريقيا رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مترئسا وفد السودان المشارك في اجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء والمتطوعة في آلية القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات. و بحسب “سونا” تنعقد الاجتماعات بمدينة بريتوريا بجمهورية جنوب إفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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