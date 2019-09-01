حمدوك يبدى ملاحظات حول قلة تمثيل المرأة في قائمة “الحرية والتغيير”

أوضحت مصادر بحسب العربية أن حمدوك أبدى ملاحظات حول قلة تمثيل المرأة في قائمة “الحرية والتغيير”، فضلاً عن عدم مراعاتها التمثيل القومي الجغرافي. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً داخلياً لقوى التغيير سيعقد اليوم لمناقشة ما طلبه رئيس الوزراء.

يذكر أن حمدوك كان طلب الخميس الماضي من الأطراف السودانية المعنية بالملف الحكومي مهلة إضافية لتقديم تشكيلته الوزارية.

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وأفادت مراسلة العربية في حينه أن تأخر تقديم الأسماء من قبل الحرية والتغيير، بالإضافة إلى ملاحظات رئيس الحكومة المكلف على بعضها أخّر الإعلان عن الحكومة. كما أشارت إلى أن بعض الأصوات داخل المجلس السيادي اعترضت على تخطي قوى الحرية للمجلس وتقديمها الأسماء دون التشاور مع المجلس.

وكان من المفترض أن يعلن حمدوك تشكيلة الحكومة الأربعاء الماضي، لاسيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير، كانت سلمته ليل الثلاثاء قائمة ترشيحاتها، إلا أن الإعلان تأجل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)