ضمن ذهاب دور الـ”32″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية..المريخ يسقط في فخ التعادُل بهدفٍ أمام الوداد المغربي

سقط المريخ في فخ التعادُل 1/1 أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم (السبت) ضمن ذهاب دور الـ”32″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية، والتي احتضنها ملعب الأول (القلعة الحمراء)، حيث أحرز لاعب الوداد وليد الكرتي هدفاً عكسياً في مرماه من عكسية السماني الصاوي بعد مُرور أربع دقائق فقط من شوط اللعب الأول، لينتهي الشوط الأول عليه، وكان الضيوف الأقرب إلى إدراك التعادُل في الشوط نفسه، إلا أن ركلة جزاء اُحتسبت للضيوف ضلت الطريق إلى مرمى أبو عشرين، وأدرك الوداد التعادل من ضربة جزاء أخرى في الزمن المبدد عن طريق اللاعب محمد ناهيري.

وفي شوط اللعب الثاني واصل الفريقان في أدائهما لأجل الوصول الى هدف ثان يعزز من فوزهما باللقاء، إلا أن الوداد قنع بالنتيجة وحاول قتل الوقت ليصل إلى مبتغاه بالتعادل 1/1 بعدها أعلن حكم اللقاء نهايته بهذه النتيجة.

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وبحسب الصيحة كشف لاعب الوداد ايوب الكعبي عن ارتياحه للنتيجة التي خرج بها الفريق قائلاً: في المباراة حاولنا ان لا نقبل هدفاً ولكن الهدف الأول للمريخ الذي جاء عكسياً جعلنا نتأخر فيه، وفي الشوط الثاني استطعنا أن نعود إلى أجواء المباراة وقدمنا مردوداً طيباً منحنا الهدف من ركلتي جزاء واحدة مهدرة والثانية ولجت الشباك ومنحتنا ثقة أكبر لأن نعود إلى المغرب بتعادل في الشوط الأول وسنحقق الفوز إن شاء الله بإذن الله تعالى.

وفي ذات البطولة، تأهّل اتّحاد جدة السعودي إلى ثمن نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال العربية بعد تعادله السلبي مع مضيفه العهد اللبناني في إياب دور الـ”32″ على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، واستفاد اتحاد جدة من فوزه ذهاباً على أرضه بثلاثية نظيفة ليعبر إلى دور الـ”16″.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)