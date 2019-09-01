قيادي في (الحرية والتغيير): توقعات بإعلان الحكومة غداً الإثنين

أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، أن تشكيلة الحكومة الانتقالية في برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك ستعلن يوم غدٍ الإثنين.

وقال محمد ضياء الدين، بحسب الصيحة يوم (الأحد) إن سبب تأخير إعلان أعضاء الحكومة يعود إلى إجراء الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزراية.

وأشار ضياء الدين إلى أن هذا الإجراء ضروري قبل الإعلان رسمياً عن التشكيلة الحكومية.

Advertisements

ونفى ضياء الدين وجود تحفظات من قبل رئيس الوزراء حول بعض الأسماء المرشحة على القائمة التي سلمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، وأضاف أن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات.

وكان من المفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة الانتقالية يوم الأربعاء الماضي، لكن حمدوك اتفق مع قوى الحرية والتغيير على تأجيل الإعلان من أجل مراجعة قوائم المرشحين.

وكان المجلس العسكري وقوى التغيير، اتفقا على أن تشكل الحكومة الانتقالية من الكفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)