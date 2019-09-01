بالصور : بعد استبعاد بعض الأسماء.. الكشف عن القائمة الكاملة لمرشحي الحقائب الوزارية

استبعدت قوى الحرية والتغيير بعض الأسماء من قائمتها النهائية، للمرشحين لتولي الوزارات بالحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك.

وبحسب سكاي نيوز عربية، جرى استبعاد عمر محمد أحمد الصديق من ترشيحات الخارجية، فيما استبعد كل من ماجد محمد طلعت فريد، ومحمد جعفر سيد أحمد قريش من ترشيحات وزارة الرياضة.

وكان مكتب حمدوك قد ذكر اول أمس الجمعة، أن اتفاقا تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)