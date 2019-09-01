التفاصيل الكاملة للقاء “السيادي” بالمعتقلين السياسيين بسجن “كوبر”

دفع معتقلو النظام السابق بسجن كوبر بمذكرتين للمجلس السيادي، الأولى تطالب بإطلاق سراح سبعة منهم تمّ الإفراج عنهم بواسطة النائب العام منذ يونيو الماضي، فيما حوت المذكرة الثانية دفوعات تؤكّد بطلان أوامر الاعتقال وعدم قانونية الخطوة.

وبحسب صحيفة آخر لحظة قدم المذكرتان مساعد الرئيس السابق مولانا أحمد هارون، ورجل الأعمال الحاج عطا المنان وذلك لعضوتا مجلس السيادة عائشة موسى، ورجاء نيكولا وذلك خلال زيارتهما للمعتقلين بسجن كوبر أمس السبت.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ عائشة اجتمعت بالمعتقلين الـ”23″ لنحو ساعتين في غياب الرئيس السابق عمر البشير الذي مثل لحظتها أمام المحكمة.

وقالت عائشة إنّ زيارتها للتأكّد من وجود المعتقلين قبل تراجعها عن موقفها لتقول إنّ الغرض من الزيارة دحض الشائعات على”واتس آب” التي تنفي وجود المعتقلين.

ووعدت القانونية مولانا رجاء المعتقلين بدراسة المذكرتين اللتين حوتا عدم قانونية الاعتقال بالاستناد على الوثيقة الدستورية التي حوت عدم الاعتقال دون تثبت، وإلغاء قانون جهاز الأمن الذي كان يتيح الاعتقال دون تهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)