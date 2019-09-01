إضافة مُرشحين من قوى التغيير لقوائم الوزراء

كشفت مصادر أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اعتمد أمس إضافة مُرشحين لوزارة الصناعة والسياحة والآثار، حيث تمت إضافة “٢” من المُرشحين لوزارة الصناعة، ومرشح آخر لمجلس السياحة والآثار.

وبحسب صحيفة الجريدة تم إعتماد كل من دسوقي محمد وقيع الله ، والعبيد الحسن العبيد للصناعة والتجارة.

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يذكر أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك طلب من لجنة قوى الحرية والتغيير في إجتماع سابق إضافة مرشحين للصناعة والسياحة وذلك لتحقيق العدالة في المنافسة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)