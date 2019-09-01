أنصار المخلوع يلوحون باستخدام السلاح ضد شباب هتفوا مدنية بمقر المحكمة

التاريخ: 01-سبتمبر-2019
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كادت أن تندلع مواجهات أمس السبت، بين معارضين لمحاكمة المخلوع ومؤيدين، أثناء انعقاد المحكمة التي وجهت له ثلاث تهم في حيازة والتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه.
وحسب شهود عيان تجمع أعداد من الشباب بالقرب من مقر المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب القضاة بالخرطوم، ورددوا شعارات بمدنية الدولة، إلا أن أنصار البشير لوحوا باستخدام السلاح حيث صاح احدهم “أجمعوا السلاح” فتفرق الشباب الا ان أنصار البشير قاموا بملاحقتهم حتى اختفوا من محيط المعهد.
وبحسب الجريدة وصلت المحكمة مجموعات من أنصار حزب المخلوع، عمر البشير استغل بعضهم مركبتي نقل كبيرة سعة 25 راكبا بينما جاء اخرون بسياراتهم الخاصة، فيما تاهبت شرطة مكافحة الشغب التي حضرت في 8 دفارات و2 تاتشر لفض اي اشتباك محتمل بين أنصار البشير ومعارضيه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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