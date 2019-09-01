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السجن عام لشاب سرق شيلة عروس بجنوب الخرطوم

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التاريخ: 01-سبتمبر-2019

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السجن عام لشاب سرق شيلة عروس بجنوب الخرطوم

أصدرت محكمة جنايات حي النصر قرار بالسجن عام في مواجهة شاب سرق شيلة عروس من منزلها بمنطقة مانديلا بجنوب الخرطوم، وألزمت المحكمة المدان بدفع غرامة مبلغ خمسة ألف جنيه، وأمرت المحكمة تسليم المعروضات للشاكية وهي متمثلة في شنطة شيلة عروس ومواد ملتزمات العرس كاملة.

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وتعود تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة الدار، إلى أن الشاكية عروس أفادت بأن المتهم ابن خالتها قام بسرقة شيلة زواجها بعد احضارها، وقالت إنه استغل غيابهم من المنزل وأحضر عربة وقام برفع كل محتويات الشيلة. ودون لها بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي، وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم واخضعته للتحريات بموجب المادة (174) جنائي وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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