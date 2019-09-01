عاجل.. جيش الاحتلال يعلن انتهاء انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، انتهاء تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، بدون وقوع خسائر في صفوفه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

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