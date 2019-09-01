الطائرات التركية "تحيد" 9 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

قالت وزارة الدفاع الوطنية اليوم الأحد أن الطائرات المقاتلة التركية حبطت تسعة من حزب العمال الكردستاني خلال عملية لمكافحة الإرهاب في شمال العراق.

وقالت الوزارة على موقع تويتر: "أنه تم تحييد ثلاثة إرهابيين في غارات جوية نفذت في منطقتي ميتينا وغارا كجزء من عملية المخلب المستمرة".

في وقت سابق، تم تحييد خمسة إرهابيين في مناطق ميتينا غارا وأفاسين-باسيان، كما دمرت الغارات الجوية مواقع الأسلحة والملاجئ التي يستخدمها إرهابيو حزب العمال الكردستاني.

في 27 مايو، شنت تركيا عملية مخلب ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك شمال العراق.

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وحتى الآن، أدى الهجوم المستمر إلى تحييد عشرات الإرهابيين.

وغالبًا ما يستخدم حزب العمال الكردستاني شمال العراق كقاعدة للتخطيط لهجمات إرهابية عبر الحدود في تركيا.

وتم إدراج حزب العمال الكردستاني - في حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عامًا ضد تركيا - كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومسؤولًا عن مقتل حوالي 40.000 شخص، بمن فيهم النساء والأطفال والرضع.