مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة في الفلبين

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة لاجونا جنوب مانيلا بالفلبين بعد ظهر اليوم الاحد ، حسبما أفادت به الشرطة الفلبينية.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلا عن وسائل إعلام محلية تحطمت طائرة الإخلاء الطبي، التي كانت تقل ثمانية أشخاص من بينهم مريض من مدينة ديبولوج في مقاطعة زامبوانجا ديل نورتي في جنوب الفلبين الى مانيلا لتلقي العلاج الطبي.

وذكر شهود عيان أن الدخان غمر الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض قبل سقوطها وتحطمها.

وهرع رجال الاطفاء وموظفو الطوارئ إلى مكان الحادث كما تم إرسال المحققين لتحديد سبب الحادث.