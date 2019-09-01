شاهد.. فوضى داخل شبوة بسبب مليشيات الإصلاح (فيديو)

نشر الإعلامي بفضائية سكاي نيوز عربية جمال الحربي، اليوم، مقطع فيديو يكشف حالة الفوضى التي تشهدها محافظة شبوة منذ انسحاب قوات النخبة الشبوانية، وانتشار المليشيات التابعة لحزب الإصلاح بالمحافظة.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "شاهد..حالة من الفوضى تعم محافظة شبوة منذ انسحاب قوات النخبة الشبوانية ودخول مسلحين تابعين لحزب الإصلاح وبعض الجماعات الإرهابية الأخرى".
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