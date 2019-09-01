السعودية والإمارات تفتتحان العام الهجري في اليمن بمجزرة مروّعة

الخليج 365:

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرةأنصار الله يوسف الحاضري، انتشال اكثر من 60 جثة بقصف شنته مقاتلات التحالف السعودي – الإماراتي، على سجن لأنصار الله في محافظة ذمار، وسط اليمن.وأضاف أنه ليس هناك رقم نهائي للضحايا، وأن الرقم مرشح للزيادة، مشيراً إلى أنه تم إجلاء أكثر من 50 جريح حتى اللحظة ولازال هناك الكثير تحت الأنقاض.وقال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبدالسلام، في تغريدة على تويتر، إن التحالف العربي “يدشن العام الهجري الجديد بمجزرة مروعة مستهدفا أحد السجون التابعة للأسرى في ذمار”.

وقبل ساعات، أكدت مصادر متطابقة أن طيران التحالف نفذ، في وقت متأخر من مساء السبت، 6 غارات على مبنى كلية المجتمع، شمال مدينة ذمار.

وأوضح المرتضى، في منشور له على فيسبوك، أن السجن فيه عشرات الأسرى التابعين للحكومة اليمنية.

وقال إن “هناك قتلى وجرحى فيما الكثير لازال مصيرهم مجهول..”.

ولفت إلى أن “السجن معروف لدى التحالف، ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث سبق أن قامت بزيارته عدة مرات”.

وحمّل القيادي الحوثي التحالف وعلى رأسه السعودية والامارات المسؤولية الكاملة إزاء هذا الاستهداف وما سينتج عنه.

ودعا المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة هذه الجريمة المروعة، والنزول الى المكان المستهدف ومعاينته عن كثب.