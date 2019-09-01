تاج السر عثمان يطالب بسحب الجيش من اليمن: شعب السودان لا يشرفه الحرب بالوكالة عن “عيال زايد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الأكاديمي والمفكر السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان، إلى ضرورة الضغط على المجلس السيادي في السودان لسحب الجيش من اليمن، بعدما انكشفت أجندة الإمارات الاستعمارية ومخطط ابن زايد الخبيث، مؤكدا أن القوات السودانية في اليمن تحرب بالوكالة عن عيال زايد.

وقال “عثمان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه حان الوقت لاتخاذ خطوات جدية لسحب الجيش السوداني من اليمن، مؤكدا على أن دوره هناك مجرد “بندقية للإيجار وشركة حراسة لدول لها أجندة ظهرت جليا في التقسيم والاستحواذ والاعتداء على الشرعية نفسها”.وأوضح أن الشعب السوداني لا تشرفه هذه التصرفات ومن حقه أن يلبي جيشه تطلعاته.وتابع مهاجما الإمارات:” اليوم نجدد مطالبنا بإيقاف الزج بالجنود في حرب عبثية بالوكالة لا تخدم إلا أجندة متآمرين على بلد شقيق لتقسيمه وطامعين في موارده وحتى الشرعية التي قالوا إن التحالف لدعمها لم تسلم من طعناتهم الغادرة”

ولفت الأكاديمي السوداني إلى أنه قبل سنتين أطلق السودانيون حملة “#سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن” مبينا أن يومها كان قرار الشعب مختطف.وتابع مهاجما الإمارات:” اليوم نجدد مطالبنا بإيقاف الزج بالجنود في حرب عبثية بالوكالة لا تخدم إلا أجندة متآمرين على بلد شقيق لتقسيمه وطامعين في موارده وحتى الشرعية التي قالوا إن التحالف لدعمها لم تسلم من طعناتهم الغادرة”