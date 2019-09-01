السلطات الإيرانية تمنح القطريين تأشيرات دخول عند الوصول إلى مطاراتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قررت السلطات الإيرانية منح المواطنين القطريين تأشيرات دخول لدى وصولهم المطارات الإيرانية.

القاهرة – سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي للخارجية القطرية عن مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية، قوله اليوم الأحد “السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية”.

وأضاف الموقع “بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار”. المادة السابقة الخارجية الإيرانية تدين بشدة قصف سجن ذمار من قبل التحالف العربي المقالة القادمة أبي احمد من القدس: نتطلع لاستثمارات إسرائيلية في قطاعات المياه والطاقة

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