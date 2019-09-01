تعرف على فوائد الكمون والليمون لتخفيف الوزن

يقول الكثير من الأشخاص أن إستعمال الليمون دائمًا ما يسبب خسارة الوزن، حيث دائمًا ما نسمع أنّ شرب الماء المضاف إليه القليل من عصير الليمون يقوم بحرق الدهون، كما يروج البعض إلى إضافته إلى الماء الدافئ وشربه مرة أو أكثر يوميًا.

ولكن في الحقيقة أنه لا يوجد أبحاث علمية تثبت أن الليمون المضاف إلى الماء يسبب خسارة الوزن. إلا أنّه يوجد بعض الدلائل العلمية التي تدعم دور بعض المواد الموجودة في الحمضيات وقشورها بشكل عام في خسارة الوزن، ومن هذه الحمضيات الليمون، والجريب فروت، والبرتقال، واليوسفي.

ويعتبر الكمون من النباتات شائعة الاستعمال، فهو يستعمل في الكثير من الدول كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي كالمغص والإسهال والنفخة والغازات، وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى دور للكمون في خسارة الوزن.

وفي دراسة حديثة أجريت على أشخاص مصابين بزيادة الوزن، وجد أن تناول الكمون (كبسولة تحتوي على 100 ملجم من الزيت العطري للكمون) لمدة 8 أسابيع كان له تأثيرًا مشابهًا تمامًا لتأثير تناول عقار الأورليستات (Orlistat) (أحد الأدوية المستعملة في خسارة الوزن والذي يعمل على تخفيض نسبة امتصاص الدهون من الجهاز الهضمي) في خسارة الوزن.

كما أنه يعمل على تخفيض مستوى الإنسولين في الدم دون تأثير فعلي على دهون وكوليسترول الدم. ولكن كانت خسارة الوزن التي حصلت لكل شخص بعد 8 أسابيع من هذا العلاج هي 1 كيلو جرام بالمعدل، وهذا المعدل من خسارة الوزن يعتبر قليلًا وبطيئًا لمن يعاني من السمنة وزيادة الوزن، لذلك لابد من اتباع حمية علاجية وممارسة التمارين الرياضية للحصول على نتائج أفضل.

فلا يوجد خلطة سحرية تعمل على خسارة الوزن وعلاج السمنة، إلّا أنه لا يمكن الحصول على فرق واضح في وزن الجسم إلا باتباع حمية صحية متوازنة ومتنوعة تنخفض فيها السعرات الحرارية المتناولة عن تلك التي يقوم الجسم باستهلاكها، هذا بالإضافة إلى الدور الفعال لممارسة الرياضة والعلاج السلوكي، ولكن يمكن الاستعانة ببعض هذه الخلطات مثل الليمون والكمون طالما أنها لا تؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الجسم.