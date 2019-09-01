تعرف على العادات والتقاليد الغريبة في الهند

- يتم حرق جثة الميت، وذلك بوضعها في صندوق خشبي، اعتقدًا منهم بأن هذا تكريمًا للميت.

- يتم وضع الأرملة مع زوجها، ويحرقوا سويًا، وذلك لإثبات ولائها له.

- يعد البقر رمز الخصوبة في الهند، ولا يتم ذبحه، حتى إنه يمشي دون أن يعترضه أحد.- يضحي كثير من الأشخاص بشعرهم في المعابد، ويصدر هذا الشعر لدول العالم، فتعتبر الهند أولى الدول المصدرة للشعر البشري.

كما تشتهر الهند بالعديد من المهرجانات الغريبة، فقد تؤدّى طقوسٌ غريبةٌ في الاحتفالِ ترمزُ لشيءٍ مقدّسٍ أو تكونُ نوعًا من التضحيةِ والقرابين للتقرّب من الآلهة. ومن هذه المهرجانات الهنديّة الغريبة؛ مهرجان تهوكم: وهو مهرجان يربط الأشخاص أنفسهم بالسلاسل الحدة، ويتم رفعهم إلى أعلى، وقد ألغت الحكومة الهندية ومنظمة حقوق الإنسان هذا النوع من المهرجات، إلا أنها لم تتمكن من القضاء عليه كليًا.

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بالإضافة إلى مهرجان الثيران الهائجة: يحتفل سكان جنوب الهند بموسم الحصاد من خلال إفلات الثيران الهائجة بين جموع النّاس، وهو تقليد يتسبب بموت العديد من المشاركين، وقد تمّ حظره قانونيًا، إلا أنّه ما زال منتشرًا بشكلٍ واسعٍ بين الناس.

ومهرجان الترانيم البوذيّة: وهو احتفال تقليديّ يقام كلّ يوم في الأديرة والقرى التابعة لمدينة لداخ الهندية، إذ يقوم الكهنة بترديد تعاليم وفلسفة بوذا على شكل مجموعات. ويُذكر أنّه قد تمّت إضافة هذا التقليد عام 2012 إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافيّ.

جدير بالذكر أن الهند يرتفع فيها نسبة الإنتحار، ففي عم 2012 سجلت منظمة الصحة العالمية 371 حالة في يومٍ واحد، كما تشتهر نيوديلهي بأنها الأكثر تلوثًا في العالم.

وأظهرت الإحصاءات أن حوادث السير تتسبب في موت شخص كل ثلاثة دقائق.

تقع الهند في جنوب قارّة آسيا، وتحدّها من الشمال الصين، ونيبال، وبوتان، وأفغانستان، ومن الجنوب سيرلانكا، أمّا من الغرب فتحدّها باكستان وبحر العرب، ومن الشرق خليج البنغال، وبنغلاديش، ومينمار.

وتنقسم الهند إلى 28 ولاية، بالإضافة إلى سبع مناطق اتحاديّة، وتعد نيودلهي العاصمة الرسميّة للهند، وتعدّ اللغتان الهنديّة والإنجليزيّة اللغتين الرسميتين في البلاد، بالإضافة إلى 41 لغة أخرى. كما يوجد عددٌ كبيرٌ من الدياناتِ إضافةً للهندوسية، والإسلامِ، والمسيحيّة، والبوذية، والسيخ.