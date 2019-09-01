والي الخرطوم يدشن حملة النظافة بجبل اولياء

دشن والي ولاية الخرطوم الفريق الركن احمد عبدون حماد ومعتمد جبل اولياء اللواء ركن حسام الدين محمد الامين انطلاقة الحملة الكبرى للنظافة وإصحاح البيئة من أمام رئاسة المحلية؛ بحضور الهيئة الإشرافية للنظافة ولاية الخرطوم ومعتمدي محليتي امبدة والخرطوم.

وتأتي الحملة في إطار جهود ولاية الخرطوم والمحليات في إصحاح البيئة وإزالة التراكمات ومعالجة آثار فصل الخريف لهذا العام، وأكد الوالي – لدى زيارته اليوم على استمرار الحملة والتي تعمل على معالجة كافة الإشكالات والقضاء على الأوبئة الصحية والبيئية، مضيفا أن الحملة تحتاج الى تضافر الجهود من كافة المواطنين والمنظمات والشباب حتى تصبح نموذجا يعكس حضارة إنسان المحلية والولاية، وأن عمل النظافة مرتبط بتوعية المواطن، واعدا بالمضي قدما في دفع عجلة التنمية وإصحاح البيئة ومعالجة كافة الإشكالات التي تعترض سير العمل وذلك بالتنسيق مع كافة المحليات الأخرى من أجل تحقيق أهداف ومرامي إصحاح البيئة؛ مما ينعكس إيجابا على صحة المواطن.

وناشد كافة المواطنين الالتزام بعدم رمي المخلفات في الطريق العام والشوارع والمحافظة على البيئة الصحية لتجنب توالد الذباب وانتشار الأوبئة ووضعها في مكب النفايات أو عزلها بداخل أكياس مخصصة حتى لاتحدث أمراض صحية، مشيرا الى أن تكدس النفايات هو من صنع الإنسان لعدم التوعية والتثقيف، مشددا على ضرورة المحافظة على البيئة بالمستوى الحضاري، وقال إنها بداية قوية لإصحاح البيئة والنظافة بكافة المحليات.

وفي ذات الصعيد أكد معتمد محلية جبل أولياء اللواء ركن حسام الدين محمد الأمين علي؛ أن الحملة تستهدف كافة القطاعات قطاع الكلاكلات – والأزهري – وجبل أولياء – والنصر، وتأتي الحملة بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والجهد الشعبي على مستوى كافة الأحياء بالتنسيق مع الهيئة الإشرافية للولاية وكافة القطاعات ومشرفي الوحدات الادارية، مشيرا الى أن الحملة تستمر لمدة يومين ومن بعدها سوف تنطلق لكافة المحليات.

وأشاد سيادته بدور السيد الوالي في المتابعة والإشراف اللوجستي لإنجاح هذه الحملة والتي سوف تسهم في إصحاح البيئة وإزالة التراكمات والأوساخ والقضاء على الأوبئة ودور المعتمدين المشاركين وكافة القطاعات بالمحلية في تقسيم العمل الى قطاعات لتسهيل التنفيذ والمتابعة والمراقبة، مناشدا كافة المواطنين والشباب والمنظمات الطوعية للمشاركة في الحملة التي تمثل دعما لإصحاح البيئة في الأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية، وقال إن المحلية ستواصل الحملات وإنجاحها عبر الجهد الشعبي واستنفار الشباب وكافة المنظمات بالمشاركة الفاعلة.

وفي ذات السياق؛ أكد اللواء ركن صلاح احمد عثمان؛ المدير العام لهيئة نظافة ولاية الخرطوم على اهتمام المحلية بإنجاح الحملة ومشاركة كافة أطياف المجتمع وخصوصا الشباب، وأشار الى أن محلية جبل اولياء تشهد العديد من الحملات لإزالة كافة التكدسات من الأحياء والأسواق والشوارع والأسواق.