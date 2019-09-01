الصحة تلتزم بتوفير حاجة ولايةالنيل الأبيض من الأدوية

-التزم وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د.سليمان عبدالجبار، بتوفير حاجة ولاية النيل الأبيض من الأدوية خاصة أدوية الملاريا؛ بجانب أمصال العقارب والثعابين والناموسيات، مشددا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والطاقات الموجودة.

وشدد عبدالجبار – لدى اجتماعه بمدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ومديري الإدارات ومنظمات العمل الطوعي بالولاية – على أهمية الاسراع في اتخاذ الخطوات والتدابير المطلوبة لمجابهة الطوارئ. ووجه بزيادة كمية الأدوية لمحليتي السلام وأم رمتة بجانب أجهزة الكشف الطبي.

ووقف عبدالجبار، على مخزن الإمداد الدوائي بالولاية، مشددا على ضرورة عدم المجاملة في رفع التقارير والإحصائيات. لافتا الى أهمية التنسيق بين جهات الصلة بجانب رفع التوعية الصحية لدى المواطنين.

وطالب عبدالجبار، بضرورة التوظيف الصحيح للموارد بجانب توصيل الأدوية الطبية ومواد كلورة المياه للمناطق صعبة الوصول وحصر جميع مصادر المياه خارج الشبكة وتفعيل نظام فاعل لمتابعة عمل الكلورة.

من جانبه؛ التزم مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بالصحة الاتحادية د. بابكر المقبول، بتوفير الدعم المطلوب للولاية، مشددا على ضرورة الكلورة بنسبة 100% ووضع خطط لسلامة المياه خارج الشبكة.

ووجه المقبول، بضرورة دخول الطلمبات المتعطلة للصيانة؛ بجانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بجودة عالية، مبينا الحاجة لحملات واسعة لمكافحة نواقل الأمراض.

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وفي السياق؛ كشف مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بالولاية د.إسماعيل علي يوسف، عن أن جملة الأفراد المتأثرين جراء الأمطار والسيول 94088 فردا، وجملة المنازل بلغت 16469 منزل.

وأضاف يوسف أن هناك انهيارا للمراحيض بلغ 547 انهيارا كليا و 150 مرحاضا انهيارا جزئيا لافتا الى انهيار 6 مراكز صحية .

وكشف عن توزيع 250 خيمة و200 جرعة مصل عقارب وثعابين و300 كرتونة صابون للمناطق المتأثرة.

من جانبه؛ أوضح مدير الصندوق القومي بالولاية د.حافظ عبدالرحمن، وصول الإمداد الدوائي والاستجابة السريعة لجميع المناطق المتأثرة كاشفا عن وصول 5 آلاف جرعة ملاريا للصندوق ومثلها في الأيام القلائل القادمة.

وأكد عبدالرحمن، على توفر الأدوية بالصندوق، مشددا على تعزيز الإمداد الدوائي لمجابهة الزيادة المتوقعة في الإسهالات. مطالبا بألف جرعة مصل للثعابين ونصفها للعقارب.