حركة سودانية مسلحة تطالب بالاستفتاء على الوثيقة الدستورية

ووصفت الحركة المسلحة، الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بـ“غير الشرعي والإقصائي“.
وقالت في بيان، الأحد، إنّ ”الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مجرد حكم عسكري بختم مدني“.
ووضع قائد الحركة عبدالواحد نور، شروطًًا لحوار تسوية النزاع، داعيًا إلى ”الاستعداد لإجراء استفتاء وطني على الفور؛ لإجراء تصويت حر وشفاف تحت المراقبة الدولية، والذي سيجري بعد 60 يومًا من الآن“.
وطالب السودانيين بـ“الإجابة بنعم أو لا على ثلاثة أسئلة، الأول يتعلق بموافقتهم على استمرار الحكومة المؤقتة بموجب شروط الإعلان الدستوري، والثاني الانسحاب الكامل لعناصر الجيش من مؤسسات السلطة الانتقالية، والسؤال الثالث هل يوافق السودانيون على العودة الكاملة والفورية إلى حكم مدني“.
كما اقترح إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا بعد الاستفتاء على المستوى الوطني، التي بمجرد إجرائها ستجرى انتخابات إقليمية لحكام الولايات بعد 60 يومًا.
ووضع رئيس الحركة، التي ترفض منذ حملها السلاح أي حوار بخلاف الحركات المسلحة الأخرى، 13 شرطًا قبل الاستفتاء بما في ذلك ”الانسحاب الكامل للجيش من منطقة دارفور، ونقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفراج عن أسرى الحرب“.
وطالبت الورقة التي جاءت في تسع صفحات، بحل الميليشيات وعودة الأراضي لأصحابها وتعويض المدنيين المتضررين من الحرب في إقليم دارفور.
ورفض عبدالواحد المشاركة في كل منابر التفاوض مع حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، كما يرفض أي اتفاق وقع بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
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