الإعصار ”دوريان“ يشتدّ وينتقل إلى الفئة الخامسة

اشتدّت قوّة الإعصار دوريان ليُصبح إعصارًا من الفئة الخامسة (الأخيرة) على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 260 كيلومترًا في الساعة، وفقما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأشار المركز، على تويتر، إلى عاصفة ”كارثية“ على وشك أن تضرب جزر أباكوس في باهاماس.

وتوقع المركز أيضًا تحوّل ”دوريان“ إلى إعصار من الفئة الخامسة، مضيفًا أن جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكوس مع رياح مدمرة.

والجدار المحيط بعين الإعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوةً.