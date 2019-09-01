وأشار المركز، على تويتر، إلى عاصفة ”كارثية“ على وشك أن تضرب جزر أباكوس في باهاماس.
وتوقع المركز أيضًا تحوّل ”دوريان“ إلى إعصار من الفئة الخامسة، مضيفًا أن جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكوس مع رياح مدمرة.
والجدار المحيط بعين الإعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوةً.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعصار ”دوريان“ يشتدّ وينتقل إلى الفئة الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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