وسيعلن الفيفا عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية، بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا، وكذلك تصويت الجماهير.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقًا لهذا التصويت.
كما سيكشف الفيفا غدًا عن القوائم النهائية لكل من جوائز أفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، إضافة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة المشجع المثالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا: هذا موعد الكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز ”The best“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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