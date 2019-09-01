فيفا: هذا موعد الكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز ”The best“

يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غدًا الإثنين، عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين في ثماني من الجوائز الـ11 المقرر تقديمها في حفل جوائز الفيفا (جوائز الأفضل) المقرر بمدينة ميلانو الإيطالي في 23 أيلول/سبتمبر الحالي.

وسيعلن الفيفا عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية، بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا، وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقًا لهذا التصويت.

كما سيكشف الفيفا غدًا عن القوائم النهائية لكل من جوائز أفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، إضافة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة المشجع المثالي.