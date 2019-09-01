مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية بالنرويج

وقالت صحيفة " Verdens Gang"، إن الكارثة الجوية وقعت مساء يوم أمس السبت. وذكرت، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 5 ركاب وقائد الطائرة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم العثور على 5 جثث وجريح واحد، نقل إلى المستشفى وتوفي هناك. وتقوم الشرطة بالتحقيق، في ملابسات وأسباب الحادث.
كما نوهت الصحيفة، بأن الحادث وقع على مسافة 1 كلم من مكان إقامة مهرجان موسيقي.
وقال مصدر في اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، إنه تم نقل ضيوف المهرجان على متن مروحيات.
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