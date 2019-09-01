بدء العد التنازلي لإعلان حكومة السودان.. ساعات حسم التشكيل

أكد محمد الفكي سليمان، عضو المجلس السيادي السوداني، الأحد، أن مراسيم سيادية ستصدر غداً بعدد الحقائب الحكومية وأسماء الوزارات.

وقال عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي، السبت، إن قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل تشكيل الحكومة حازت الموافقة الأمنية.

وتسلم المكون العسكري، الأربعاء الماضي، قائمة ترشيحات قوى التغيير لوزراء الحكومة الانتقالية للتشاور حولها.

وأوضح سليمان لـ"العين الإخبارية" أن المراسيم ستصدر عقب إجازتها في اجتماع المجلس السيادي، غداً الاثنين، لافتاً إلى أنها ستصدر بعدد وأسماء الوزارات.

وكان الكباشي لفت إلى إلغاء المجالس واستبدالها بوزارات مثلما نصت وثيقة الإعلان الدستوري، موضحاً أن الوزارات قد تبلغ 20 وزارة وربما أقل.

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ولا يزال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يناقش مسألة ضعف تمثيل النساء، حيث يتمسك بضرورة التمثيل العادل للنساء والأقاليم.

وتنص الوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس/آب على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

وكانت مصادر قد أكدت لـ"العين الإخبارية" أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتمع برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الخميس، بالقصر الرئاسي في الخرطوم لمناقشة قرار الأخير إرجاء الإعلان عن التشكيل الوزاري لمزيد من المشاورات.