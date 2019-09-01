إسماعيل هنية يشيد بمواقف خامنئي المساندة للمقاومة الفلسطينية

الخليج 365:

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، بمواقف قائد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، التي وصفها بأنها “مساندة للمقاومة الفلسطينية”.

وأفادت وكالة “إرنا” الإيرانية بأن هنية بعث رسالة إلى الخامنئي، مثمنا فيها مواقف الزعيم الإيراني في مساندة المقاومة الفلسطينية.

كما أشاد هنية بتصريحات خامنئي، لوفد حماس، وتأكيده على استعداد إيران لتزويد المقاومة بما تحتاج إليه في سياق مهامها النضالية.

وذكرت الوكالة أن “هنية جدد لقائد الثورة التأكيد على مواقف الحركة المبدئية والثابتة في الصمود على نهج المقاومة إلى جانب جميع القوى المنادية بالحق والعدالة والحرية، وفي طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى تحقيق النصر النهائي”.

كما أعرب هنية عن تقديره لحسن الضيافة والترحيب الذي لقيه وفد “حماس” الزائر من قبل خامنئي وسائر المسؤولين في إيران.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، أن وفدا من قيادتها برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وعضوية موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، قد زار العاصمة الإيرانية طهران، وتم الاتفاق على عدة أمور لم يعلن عنها بعد.