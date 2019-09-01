الخارجية الإيرانية تدين بشدة قصف سجن ذمار من قبل التحالف العربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت إيران، اليوم الأحد، على القصف الجوي لقوات التحالف العربي على سجن ذمار، التابع لجماعة “أنصار الله” في اليمن، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قصف السجن في ذمار من قبل طائرات التحالف.

ونقلت وكالة “إرنا” عن موسوي القول إن “السجن المستهدف معروف لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات”.

وأضاف “قصف السجن جريمة حرب جديدة تضاف إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبها التحالف السعودي”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن “أسفه للمجزرة السعودية الجديدة”، مشيرا إلى أن “هذه الجرائم ترتكب من قبل الغزاة بالسلاح الأمريكي وبعض الدول الغربية، وبالتأكيد فإن الشعب اليمني يعتبر هذه الدول شريكة في هذه الجرائم ويجب ان تتحمل المسؤولية”.