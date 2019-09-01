مشاورات بين قوى التغيير ورئيس الوزراء لاختيار المرشحين للحكومة

أكدت قوى اعلان الحرية والتغيير، استمرار النقاشات مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حول تشكيل الوزاري للحكومة باسرع وقت، بحيث تستوفي المعايير التي تتسق مع تطلعات الشعب السوداني.

وقالت في بيان اليوم ، أن لجنة الترشيحات بقوى اعلان الحرية والتغيير، عقدت بالأمس اجتماعا مع رئيس الوزراء، لمواصلة المشاورات بشأن القوائم المرشحة لتولى الوزارات بالحكومة الانتقالية.

وأضافت ان الاجتماع ناقش الاختيار الامثل لكل موقع من مواقع التشكيل الوزاري بما يحقق معايير الكفاءة العلمية والعملية والإدارية، والملتزم بالتوازن النوعي والتمثيل للتعدد السوداني.

