حزب الأمة يدعو إلى الالتزام بالمعايير في ترشيحات الوزراء

قال حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، أن تكوين مجلس السيادة يتناقض مع معايير الكفاءة وتجنب المحاصصة الحزبية التي تم التوافق عليها بين قوى اعلان الحرية والتغيير.

وأضاف في بيان حمل توقيع رئيس الحزب بالإنابة، الفريق المتقاعد، فضل الله برمة ناصر، أن تحديات المرحلة الانتقالية كانت تقتضي بناء مؤسستي مجلس السيادة ومجلس الوزراء الاخذ في الاعتبار التوازن في تمثيل اقاليم السودان المختلفة.

وابدى حزب الامة أسفه لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، اذ أظهرت الترشيحات التي دُفع بها للسيد رئيس الوزراء بواسطة لجنة الترشيحات تكرار لذات المنهج السابق من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.

وأكد أن الترشيحات لمجلس الوزراء تمت عبر المحاصصات الحزبية، وأن التقييم بعض المرشحين يفتقرون للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة لشغل المواقع.

واشار البيان تلك الترشيحات لا تلبي أشواق وطموحات وتطلعات الشعب السوداني.

ودعا حزب الامة إلى اعادة النظر في الترشيحات واخضاعها إلى مراجعة ، والالتزام الصارم بالمعايير المتفق عليها.

