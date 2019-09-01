زيدان و"القنبلة المدوية".. من هو مفاجأة ريال مدريد؟

وبما أن إدارة ريال مدريد قد استبعدت في الأيام الماضية انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى "سانتياغو برنابيو"، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لا يمكن تأكيدها، وصار من المتوقع أيضا انضمام نيمار إلى صفوف للريال، لا سيما بعدما فشلت المفاوضات بين ناديه باريس سان جرمان ونادي برشلونة الذي يريد استعادة نيمار إلى صفوفه.
واستنتجت وسائل إعلام أوروبية أن المدرب زيدان ربما يقصد بـ"القنبلة" الإعلان عن صفقة ضم لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم الفرنسي سيقاوم محاولات مانشستر يونايتد لإقناعه بتوقيع عقد جديد في محاولة لتأمين انتقاله إلى ريال مدريد.
وعلى الرغم أن إدارة مانشستر يونايتد لم تتعاقد مع لاعب خط وسط بديلا لبوغبا، فإن زيدان لا يزال يأمل أن ينجح ريال مدريد في ضم مواطنه بوغبا.
خاصة أن اللاعب تعرض خلال الأسابيع الأخيرة لبعض الأحداث العدوانية، وهو ما كان واضحا حين قامت جماهير ناديه بتوجيه شتائم عنصرية إليه بعدما أخفق في تسديد ضربة جزاء في المباراة التي جمعت بين فريقه وفريق وولفرهامبتون.
ولإتمام صفقة بوغبا، يتعين على ريال مدريد دفع حوالي 170 مليون يورو.
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