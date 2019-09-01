مفاجأة تنتظر المغربي المهدي بنعطية في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إلى أن مسؤولي يوفنتوس فتحوا باب التفاوض بشكل مكثف مع المدافع المغربي المهدي بنعطية، لاعب اليوفي السابق، والذي يلعب حاليًا في نادي الدحيل القطري.
ويملك المهدي بنعطية، 32 عامًا، خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية، والإيطالية على وجه الخصوص، حيث لعب من قبل في صفوف أودينيزي وروما ويوفنتوس، إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يرحل إلى الدحيل القطري في يناير 2019.
وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن باب المفاوضات مع بنعطية كان مفتوحًا خلال بداية سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المتوقع أن تشهد تطورًا كبيرًا قبل ساعات قليلة على نهاية الميركاتو، الذي سيغلق رسميًا، مساء غد الإثنين، الثاني من سبتمبر.
ونوهت ”توتو سبورت“ إلى أن جيروم بواتنغ، مدافع بايرن ميونخ، من ضمن المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس؛ لتعويض الغياب الصادم للنجم المخضرم كيلليني.
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