أمير الكويت يستقبل الرئيس المصري

استقبل أمير دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ”تم الاستقبال بقصر بیان في العاصمة الكويت، بحضور ولي العھد الكويتي الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح“.

وقالت الوكالة، إن ”الأمير الصباح والرئيس السيسي أجريا مباحثات رسمیة، تناولت العلاقات الثنائیة بین البلدین، والأمور ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.