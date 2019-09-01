البابا فرنسيس: علقت في مصعد الفاتيكان 25 دقيقة

أفاد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أنه علق في مصعد لمدة 25 دقيقة، وأنقذه رجال الإطفاء، موضحًا بذلك سبب وصوله متأخرًا لصلاة التبشير، الأحد، في الفاتيكان.
وقال البابا البالغ من العمر 82 عامًا وهو يبتسم: ”أعتذر عن تأخيري.. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء“.
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