ظريف يكشف جانبا من علاقته بسليماني

وفي حوار أجرته معه صحيفة "إيران" قال ظريف: "نعمل جميعا من أجل مصالح البلاد، ففي بعض الأحيان تقتضي الحاجة استخدام المقاومة لدفع الدبلوماسية، وفي أحيان أخرى تكون المقاومة بحاجة إلى الدعم الدبلوماسي، وإنه من مسؤوليتنا أن نقدم هذا الدعم".
وأضاف: "نعمل (وسليماني) معا عن كثب منذ أكثر من 20 عاما، وعلاقتنا مستمرة بصورة مباشرة منذ فترة مفاوضات بون حول أفغانستان ونحن على تنسيق تام في جميع الأمور. النجاحات التي يقر العالم كله بها هي ثمرة للتعاون وتبادل الرأي الوثيق جدا بيننا".
وتابع: "عند الهجوم الأمريكي على العراق كنت أدير ممثلية إيران في نيويورك وأجريت بإيعاز من كبار مسؤولي البلاد محادثات مع المسؤولين الأمريكيين وكان لي تنسيق وثيق مع اللواء سليماني".
وذكر ظريف أنه ومنذ توليه حقيبة الخارجية، اتفق مع سليماني على عقد لقاء كل أسبوع على الأقل، حينما يكون كلاهما في طهران، للبحث في أحدث التطورات.
واتهم ظريف بعض الأشخاص الذين لم يسمهم، باتخاذ خطوات "مناقضة لهذه العلاقة الوثيقة بينه وبين سليماني"، حيث "يعملون لخدمة مصالح الغرباء وخلافا لمصالح البلاد"، وتساءل: "إلى أي مدى يمكن أن تكون مصالح مجموعة ما في البلاد متطابقة بالصدفة في جميع الحالات مع مصالح متطرفي الكيان الصهيوني وأميركا؟".
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