وقال المتحدث العقيد تركي المالكي، في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، إن "القوات المشتركة استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتم متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".
وأضاف:"لدينا ما يثبت أن الميليشيات استخدمت هذا الموقع لتخزين الطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي".
وتابع المالكي: "الإعلام المضلل للحوثيين أعلن أن التحالف قصف أحد السجون، والهدف الذي قصفه التحالف يبعد 10 كيلومترات عن المدينة"، مضيفا "الحوثيون قاموا بتغيير الرواية، وإذا كان هناك سجن، أو إخفاء قسري، فعليهم الإعلان عنها".
كما أكد أن "الهدف الذي تم قصفه غير موجود قائمة عدم الاستهداف في اليمن المعتمدة لدى الأمم المتحدة، واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين، وسيتم الإعلان عن الهدف لاحقا".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من التحالف العربي على استهداف سجن في محافظة ذمار وسط اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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