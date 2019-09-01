توني كروس: منتخب ألمانيا ليس من المرشحين للفوز بيورو 2020

وقال توني كروس في تصريحات لصحيفة ”فيلت إم سونتاج“ الألمانية اليوم الأحد: ”ينقصنا شيء ما لكي نكون أحد المرشحين في البطولة، لكني أعتقد أننا نسير بشكل جيد منذ كأس العالم“.
ويعتقد كروس البالغ من العمر 29 عاماً أن المنتخب الألماني بات أكثر قوة منذ مونديال روسيا 2018 بعد الخروج المحبط من دور المجموعات.
وأشار: ”أرى أننا أصبحنا أفضل مما كنا عليه قبل كأس العالم“.
وأضاف: ”لدي شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضًا أدرك أننا لازلنا في حاجة لتثبيت أقدامنا أكثر هذا العام“.
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