لقاء سري بين نيمار ومندوب ريال مدريد في باريس

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية في الساعات الأخيرة التي شهدت فشل مفاوضات عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن نيمار التقى مساء أمس السبت مع مندوب لنادي ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس، لمعرفة الموقف النهائي للاعب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن مندوب ريال مدريد تحدث مع نيمار، وسمع منه بشكل شخصي أن النجم البرازيلي لن يعود إلى برشلونة، وفتح معه باب الحديث لمعرفة رأيه في الانتقال إلى النادي الملكي، إلا أن رد قائد السليساو السابق كان سلبيًا.

وتابعت الصحيفة: ”أبلغ نيمار مندوب ريال مدريد أنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان، على الأقل حتى بدء فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وأنه لا يفكر في دخول أي مغامرة جديدة في الوقت الحالي، بعد أشهر من المفاوضات المضنية مع مسؤولي ناديه للرحيل إلى برشلونة دون جدوى“.

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وانهارت مفاوضات عودة نيمار إلى برشلونة بشكل رسمي أمس السبت، بعد أن رفض برشلونة الاستغناء عن 3 من لاعبيه، وهم الفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي راكيتيتش والفرنسي توديبو، إضافة إلى دفع 150 مليون يورو لاستعادة نيمار.

وتغلق سوق الانتقالات أبوابها مساء غد الاثنين 2 سبتمبر.

وكان البرازيلي الدولي قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.