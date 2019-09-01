ارتفاع صادرات العراق من النفط إلى 3.6 مليون برميل يوميًّا

ذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.603 مليون برميل يوميًّا في أغسطس/ آب، من 3.566 مليون برميل في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن صادرات الخام من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 3.468 مليون برميل يوميًّا، ارتفاعًا من 3.435 مليون برميل يوميًّا في يوليو/ تموز.