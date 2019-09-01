التاريخ: 01-سبتمبر-2019
0 مشاهدة
كشف عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي عن نتيجة الفحص الأمني لقائمة الوزراء المرشحين لحكومة حمدوك، وقال إنه تم الفراغ من فحص قائمة الأسماء المرشحة للوزارات والتوافق عليها تماماً، وأكد أنه لا يوجد مرشح لديه مشكلة أو عليه تحفظات أمنية، ونفى أن يكون القصد من الفحص هو استخدام (فيتو) من المكون العسكري على بعض المرشحين، وأوضح أنه يأتي ضمن التشاور الذي يشمل معايير الكفاءة، والاستقلالية.
وأشار “كباشي” بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه لا أحد يستطيع تجاوز الفحص الأمني لأنه تقليد معمول به في كثير من دول العالم فيما يلي تولي الوظائف العامة والحساسة بالدولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “كباشي” يكشف نتائج الفحص الأمني للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.