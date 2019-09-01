“كباشي” يكشف نتائج الفحص الأمني للوزراء

كشف عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي عن نتيجة الفحص الأمني لقائمة الوزراء المرشحين لحكومة حمدوك، وقال إنه تم الفراغ من فحص قائمة الأسماء المرشحة للوزارات والتوافق عليها تماماً، وأكد أنه لا يوجد مرشح لديه مشكلة أو عليه تحفظات أمنية، ونفى أن يكون القصد من الفحص هو استخدام (فيتو) من المكون العسكري على بعض المرشحين، وأوضح أنه يأتي ضمن التشاور الذي يشمل معايير الكفاءة، والاستقلالية.

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وأشار “كباشي” بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه لا أحد يستطيع تجاوز الفحص الأمني لأنه تقليد معمول به في كثير من دول العالم فيما يلي تولي الوظائف العامة والحساسة بالدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)