“ميل اند قارديان”: “حمدوك” سينجح في الحصول على إعفاء الديون الخارجية

التاريخ: 01-سبتمبر-2019
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قالت صحيفة “ميل اند قارديان” البريطانية، إنّ حل المُشكلات السِّياسيَّة والاقتصاديّة العميقة في السُّودان، أصعب من التفاوُض حول صيغة تَقَاسُم السلطة.
وأضافت الصحيفة بأنّ رئيس الوزراء المُعيّن حديثاً عبد الله حمدوك، ليس لديه شكٌ بشأن التحدي الذي يُواجهه، وأرجعت فشل السودان في الحصول على إعفاء من الديون الخارجية إلى خُضُوعه لعقوبات الأمم المتحدة بسبب انتهاكات حُقُوق الإنسان، والعقوبات المالية الأمريكية كونه “دولة راعية للإرهاب” بعد إيواء نظام البشير، زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996م.
وقالت الصحيفة إنّ البلدان المُثقلة بالديون استغرقت سنوات عديدة للتّفاوُض على الإعفاء، لكن إدارة “حمدوك” ستحتاج بضعة أشهر للقيام بذلك، وأضافت بأنّه حال أرادت الحكومة الحُصُول على الأموال التي تَحتاجها للتّغلُّب على أزمة الاقتصاد الكلي الحَاليّة، يحتاج “حمدوك” أيضاً إلى تقليص ميزانية الدفاع التي تستوعب أكثر من نصف الإنفاق الحكومي، ووصفت التدخُّل في مُؤسّسات الجنرالات بالمُهمّة الخطيرة.
وأكّدَت الصحيفة بحسب صحيفة الصيحة، نجاح “حمدوك” في إدارة ملف السلام مع الحركات المُسلّحة، وأشارت إلى انتمائه لولاية غرب كردفان المُجاورة لمناطق النزاع، فَضْلاً عن قناعة قادة الجماعات المُسلّحة بأنّ الحكومة الجديدة هي أفضل فرصة للسَّلام، وإلا فإنّ عليهم الانتظار لأكثر من عشرة أعوام أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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