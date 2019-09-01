(4) حركات مُسلحة تتّفق على توحيد موقِفها التفاوُضي

التاريخ: 01-سبتمبر-2019
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اتفقت أربع حركات مسلحة في دارفور هي “تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، وحركة جيش تحرير السودان– المجلس الانتقالي – بقيادة يحيى الهادي، وحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي”، على توحيد موقفها التفاوضي والدخول في محادثات السلام المقبلة بوفد مفاوض مشترك.
وقالت الحركات الأربع في بيان بأسماء قياداتها حسب صحيفة الصيحة أمس، إنها اهتبلت فرصة وجودها في جوبا وأدارت حواراً عميقاً فيما بينها أفضى إلى التوافق على الدخول في مفاوضات السلام بموقف تفاوضي واحد، وبوفد مفاوض مشترك. وشددت على رفض ما أسمته بأساليب الإقصاء التي يمارسها مركز المركز بذرائع الكفاءة والبعد عن المحاصصة، وأضاف “كما نرفض مصادرة حق الهامش في اختيار ممثليه، واللجوء إلى تمثيله بصورة ديكورية وفق هوى مركز المركز”.
وأكد البيان، الاستمرار في التمسك بالسلام العادل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية، ويعالج آثار الحرب وبواعث التهميش، باعتباره خيارها الإسترتيجي الأول، وبذل كل الجهود لإنجازه متى ما توفرت إرادة السلام لدى السلطات الانتقالية.
وتوافقت الحركات، على اعتماد التشاور وتوحيد المواقف السياسية تجاه كل القضايا الوطنية، بجانب تنسيق الجهود في مجال العمل الإنساني، والاهتمام بأوضاع النازحين واللاجئين. وأعلنت الحركات، التزامها بإعلان وقف العدائيات بغرض إتاحة الفرصة للسلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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